CHUV: Maladie incurable: des traitements inédits suscitent l’espoir

«Je viens seulement de pouvoir recommencer à cuisiner et je peux enfin enlever de temps en temps mes bandages… Je revis!» Pour Gilian, atteinte d’un lymphœdème suite à un cancer du sein, la greffe de ganglions que lui a proposée le CHUV a changé sa vie. Cette maladie, parfois génétique mais qui intervient régulièrement à la suite de certaines chirurgies, est en effet incurable, et très handicapante: elle fait gonfler les bras ou les jambes.

Pour Gilian, sans les ganglions retirés lors de sa double mastectomie, plus de circulation normale de la lymphe, un fluide corporel qui s’est accumulé dans son bras droit. Les seules solutions qui s’offraient à elle étaient le massage lymphatique et le port de bandages compressifs… fort désagréables, et pour elle, peu utiles. «Je me sens très chanceuse d’être tombée sur quelqu’un qui avait entendu parler de cette nouvelle méthode au CHUV! Même mon oncologue ne connaissait pas, mais il m’a encouragé à y aller.»