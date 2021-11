Motocyclisme – Ciao, Il Dottore!

Motocyclisme : Rossi met fin à sa carrière, victoire de Bagnaia à Valence

L’Italien Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix de Valence, qui restera dans l’histoire du MotoGP comme l’ultime course de son mentor, la légende Valentino Rossi, retraité à 42 ans.

Il a terminé la saison 18e, son pire résultat en 26 saisons au niveau mondial. Mais cela importait peu pour ses milliers de fans venus voir les derniers tours de l’idole (76’226 spectateurs). Son numéro 46 était partout. Sur les casques de ses disciples «Pecco» Bagnaia – vice-champion du monde et vainqueur de son 4e GP de l’année dimanche – Franco Morbidelli ou Luca Marini (son demi-frère).

«Grazie Vale»

Dans les tribunes pleines qui font du circuit Ricardo Tormo une arène, son numéro et ses initiales, formant la lucrative marque «VR46», flottaient sur les drapeaux jaunes pétant sous le soleil automnal espagnol. Même au compteur final de ses kilomètres on retrouve son fétiche avec 46'000 parcourus en course par «Vale».