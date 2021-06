Euro 2020 - «Ciao Mbappé»: la presse sans pitié pour les Bleus

Toujours dans L’Équipe, la défense dans son ensemble est pointée du doigt et seuls deux joueurs du onze de départ obtiennent de bonnes notes, Hugo Lloris (7) et Karim Benzema (8). Quant à Kylian Mbappé (4), auteur du seul penalty raté, personne ne lui reproche son erreur décisive mais il évident pour toute la presse française que le prodige du PSG n’a pas été à la hauteur des attentes.

Pas de collectif

Parmi les rares quotidiens qui ont pu être édités malgré l’heure très tardive, Le Parisien et le Télégramme titraient tous deux «Désillusion». Pour le premier cité «les Bleus ne méritaient pas d’aller plus loin». Sur la toile, le quotidien au plus large tirage reprend une interview de Patrick Vieira dans le Daily Mail. «Ce soir, nous devons féliciter l’équipe suisse, parce que je crois fermement que la meilleure équipe a gagné aujourd’hui, a lancé l’ancien entraîneur de Nice. (…) Je suis vraiment déçu de l’attitude que nous avons eue sur le terrain. Il n’y avait pas de cohésion, il n’y avait pas d’esprit collectif. Nous n’avons pas joué en équipe.»

La France n’est pas non plus épargnée par la presse internationale. Quotidien de référence, La Gazzetta dello Sport titre «La chute des dieux». Dans son article, le journaliste italien dit au revoir à la France d’un cinglant «Ciao ciao Mbappé», en soulignant toutefois la prestation d’une «fantastique équipe de Suisse». Il finit par mettre l’accent sur l’Euro raté de la star du PSG, qui a non seulement manqué son tir au but mais n’a surtout pas réussi à trouver le chemin des filets en quatre matches.