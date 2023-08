La chanteuse Ciara est enceinte de son quatrième enfant

La famille recomposée de Ciara et du joueur de football américain Russell Wilson va s’agrandir. Déjà maman de trois enfants (deux avec son mari actuel et un avec le rappeur Future), la chanteuse de 37 ans, qui avait failli briser la main de son homme, est à nouveau enceinte. Elle l’a révélé sur Instagram en postant une vidéo la montrant en train de danser sur le titre «How We Roll», son duo avec Chris Brown.