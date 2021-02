Dominic Cooper : Ciblé par des voleurs de voitures

L’acteur Dominic Cooper s’est fait dérober quatre véhicules en l’espace d’une année. Il n’en peut plus.

La coupe est pleine pour Dominic Cooper. En l’espace d’une année, l’acteur de «Mamma Mia» s’est fait voler quatre bolides de luxe, dont une Range Rover, une Austin-Healey et une Jaguar. La dernière en date: sa Ferrari de collection Dino 308 GT4, datant de 1978, d’une valeur de 105’000 francs, disparue la semaine passée. «Dominic est anéanti. C’était une voiture extrêmement rare et c’était son bien le plus précieux», confie une source au «Sun».