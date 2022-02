Nyon (VD) : Ciblée par une plainte pénale, la municipale Elise Buckle suspendue

Le Conseil d’Etat vaudois indique avoir suivi dans sa décision le Ministère public, qui a ouvert une enquête pour violation du secret de fonction contre la conseillère municipale.

Le feuilleton se poursuit au sein des autorités nyonnaises: la conseillère municipale Verte Elise Buckle, accusée d’avoir violé son secret de fonction et sous le coup d’une procédure pénale , vient d’être suspendue avec effet immédiat par le Conseil d’Etat vaudois. Elle restera hors course «jusqu’à droit connu», et au plus tard jusqu’au 30 juin, avec possibilité de prolongation. Elle continuera toutefois de toucher son salaire.

Dans un communiqué publié mercredi, le gouvernement vaudois dit avoir considéré «la gravité des infractions en cause et les dissensions constatées entre Mme Buckle et ses six collègues», et estimé que la suspension était proportionnée et nécessaire pour garantir le fonctionnement de l’exécutif nyonnais. Celui-ci continuera de tourner à six membres. «Nous ne nous prononçons pas sur les accusations de violation du secret de fonction, ni sur la gestion communale, précise la conseillère d’Etat Christelle Luisier Brodard. Nous appliquons simplement la loi.» Celle-ci implique notamment une demande de la Municipalité et des motifs suffisants, en l’occurrence l’ouverture d’une enquête pénale.