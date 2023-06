Jura: Cigarettes à Boncourt: tout n’est pas fini

Bonne nouvelle pour Boncourt. British American Tobacco Switzerland SA (BAT) a annoncé jeudi le maintien de son entrepôt et de son département d’expédition à Boncourt (JU). Son siège social reste par ailleurs établi dans la République et Canton du Jura indique le gouvernement jurassien, qui salue cette décision qui garantit environ quinze emplois à Boncourt et la poursuite des collaborations avec la Fondation Les Castors qui occupe six personnes. Cette annonce devrait permettre de préserver des recettes fiscales significatives.