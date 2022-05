Journée mondiale sans tabac : Cigarettes et environnement: qu’en pensent les Romands?

À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2022 de l’OMS, qui a pour thématique «Le tabac: une menace pour notre environnement», Unisanté a analysé les avis de 830 personnes vivant en Suisse romande.

85% des participants considèrent que le tabac a un impact assez négatif, voire très négatif sur l’environnement: toutes les étapes de production et de consommation sont estimées par la grande majorité des sondés comme ayant un impact négatif; le plus fort étant perçu au niveau de la consommation des produits et de l’élimination des déchets. Pourtant, ces deux étapes ne représentent qu’un centième de l’impact carbone total du cycle du tabac. «À notre sens, cet écart de perception s’explique parce que les mégots de cigarettes et autres déchets liés à la consommation de tabac sont présents dans l’espace public, alors que la culture du tabac et le séchage des feuilles – bien plus dommageables pour l’environnement – sont moins visibles en Suisse.», explique le Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne dans son communiqué.