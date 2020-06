Insolite

Cindy Crawford et son p’tit coup de blanc vaudois

L’Américaine a exhumé une vieille photo d’elle prise en Suisse romande. On y découvre une bouteille de Villette, une des appellations phare de Lavaux.

C’est une bien jolie pub que le mannequin a offerte aux vignerons de Villette (VD) et plus précisément à Jean-Daniel Porta. Sur une vieille photo que Cindy Crawford a exhumée et postée sur Instagram à l’intention de ses 4,8 millions de followers, on la voit pique-niquer au bord d’une voie de chemin de fer à crémaillère, une bouteille de Villette bien en évidence au premier plan.