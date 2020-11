Coronavirus : Ciné Qua Non veut la réouverture des cinémas au 16 décembre

LaPME vaudoise, qui célèbre ses 30 ans, demande aux autorités fédérales et cantonales romandes d’autoriser la réouverture des salles de cinéma dans 2 semaines.

Ciné Qua Non, société qui gère notamment le Cinétoile de Malley, demande une réouverture des salles au 16 décembre 2020. Celles-ci sont actuellement fermées sur décision du canton de Vaud (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Cine Qua Non SA «célèbre» lundi son 30e anniversaire. Incompréhension, colère et injustice résument son état d’esprit, explique la PME qui gère le complexe Cinétoile à Prilly (VD). Mise en péril par la seconde fermeture des salles de cinéma, elle demande aux autorités fédérales et cantonales romandes d’autoriser leur réouverture le 16 décembre.

La seconde fermeture des cinémas dans le canton de Vaud met en péril la société, qui s’interroge sur l’ouverture des salles en Suisse alémanique et non en Suisse romande, sans oublier la France qui s’apprête bientôt à réaccueillir des spectateurs. Elle se demande aussi, dans son communiqué publié lundi, si ce type de décision ne serait pas du ressort du Conseil fédéral.

Pas d’infection en salle

Selon Procinéma, aucune infection dans les salles de cinéma n’a été constatée en Suisse. Et la branche a mis sur pied un concept de protection qui prévoit notamment le port du masque et un fauteuil libre entre chaque personne ou groupe, plaide Ciné Qua Non.

La société dit se battre quotidiennement pour obtenir des compensations financières afin de faire face à la chute de fréquentation, donc du chiffre d’affaires. Celle-ci est de l’ordre de 70% à fin novembre par rapport à 2019. La fermeture des cinémas à trop long terme pourrait entraîner leur disparition, les spectateurs prenant l’habitude de consommer les films sur leur écran domestique.

Fondée le 30 novembre 1990, Cine Qua Non SA est une PME, indépendante et locale, qui compte un peu plus d’une trentaine de collaborateurs, rappelle-t-elle. Saine financièrement, ses deux activités principales sont l’organisation du Ciné-Festival (annulé, car il devait avoir lieu du 4 au 8 novembre), ainsi que la gestion du multiplexe Cinétoile dans le centre Malley-Lumières à Prilly, qui accueille en moyenne 150'000 spectateurs par année.