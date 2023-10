Aquaman 2: Elon Musk a sauvé la mise d’Amber Heard

Amber Heard a incarné Mera dans deux «Aquaman» ainsi que dans «Justice League». IMAGO/Panthermedia

Il y a un mois, le réalisateur des deux «Aquaman» avait assuré qu’il n’avait jamais été question qu’Amber Heard ait un rôle important dans le deuxième film. Et pour cause. Selon «Variety», qui cite des «informateurs», James Wan et Warner Bros. ne voulaient même pas que l’actrice apparaisse dans «Aquaman 2» parce qu’il n’existait aucune alchimie entre elle et Jason Momoa, qui campe le héros. Si celle qui est aujourd’hui installée en Espagne a finalement pu jouer dans le long métrage, c’est grâce à l’homme qu’elle fréquentait, après la fin du tournage du premier volet: Elon Musk.

Quand les studios ont envoyé un courrier à l’avocat d’Amber pour lui dire qu’elle était virée, le milliardaire, qui envisage de rendre X payant, a demandé à son équipe juridique de préparer une lettre menaçant Warner Bros. de destruction, si l’actrice n’était pas retenue pour la suite. Effrayés, la société de production et le réalisateur ont fait machine arrière et ont réengagé la maman de la petite Oonagh Paige, indique «Variety».

Ambiance pesante sur le tournage

Seulement, le tournage n’a clairement pas été une partie de plaisir pour l’actrice, ainsi qu’elle l’avait alors confié à sa thérapeute. Les notes de la médecin, qui avaient été utilisées durant le procès pour diffamation entre Amber Heard et Johnny Depp en 2022, ont été rendues publiques, et on y apprend notamment qu’une ambiance pesante régnait sur le plateau. Ainsi, Amber avait confié à la doctoresse Dawn Hughes, que Jason Momoa avait tenté de la faire virer, qu’il était arrivé ivre sur le tournage et qu’il s’était même déguisé en Johnny Depp.

Interrogé par «Variety», un porte-parole de DC a défendu Momoa. «Il s’est toujours conduit de manière professionnelle sur le plateau», a indiqué cette personne, tandis qu’une autre, travaillant pour la production, a confié que si l’acteur buvait bien une bière de temps en temps, il n’avait jamais été saoul quand il devait jouer. «Il ne s’est pas non plus habillé comme Johnny Depp. Il a toujours eu ce look bohème», a ajouté cette source.