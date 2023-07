Carnet noir: Joséphine, fille de Charlie Chaplin, s’éteint à 74 ans

Née le 28 mars 1949 à Santa Monica, au nord de Los Angeles, Joséphine Hannah Chaplin a entamé sa carrière d’actrice à un très jeune âge en jouant dans «Les feux de la rampe», de et avec son père, en 1952. Elle tournera à nouveau sous la direction de Charlie Chaplin en 1967 dans «La comtesse de Hong-Kong», aux côtés de Sophia Loren et Marlon Brando. Au fil de sa carrière, elle a aussi été dirigée par Pier Paolo Pasolini dans «Les contes de Canterbury» (1972), Claude Chabrol dans «Poulet au vinaigre (1985). Elle a aussi tourné aux côtés d’Annie Girardot dans «Docteur Françoise Gailland» (1976).

Joséphine Chaplin était la sixième enfant de Charlie Chaplin et la troisième issue de l’union du mythique interprète de Charlot avec Oona, avec qui il a eu huit enfants et fini sa vie au Manoir de Ban, à Corsier-sur-Vevey (VD). Elle a eu trois fils, Charly, Julien et Arthur, avec respectivement Nicolas Sistovaris, l’acteur Maurice Ronet et l’archéologue Jean-Claude Gardin.