La star de La Nonne a porté plainte contre Warner Bros.

Dans une plainte déposée devant la Cour supérieure de Los Angeles, a laquelle a eu accès «The Hollywood Reporter», on peut lire qu’un accord avait été signé entre Warner Bros. et l’actrice stipulant que cette dernière a droit à «une part proportionnelle de 5 à 50% des recettes brutes» provenant du merchandising. Un point qui n’aurait pas été respecté. «Au lieu de comptabiliser et de payer de manière transparente, Warner Bros. obscurcit et cache le montant réel de la part légitime des revenus de merchandising de Mme Aarons, tout en continuant à l’exploiter», a déclaré au magazine américain l’avocat de l’actrice. Il n’y a pas d’informations quant à la somme réclamée dans la plainte.