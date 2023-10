Cinéma: L’entité dans It Follows reviendra vous hanter

Les fans d’horreur sont aux anges. Le film «It Follows», sorti en 2014, aura une suite intitulée «They Follow», selon «Variety». Qualifié de chef-d’œuvre par les spectateurs et acclamé par la critique, le long métrage, qui n’avait eu qu’un budget de 1,3 million de dollars, avait récolté plus de 25 millions de dollars de recettes à travers le monde. Le réalisateur David Robert Mitchell sera à nouveau aux commandes de cette fiction horrifique et on retrouvera aussi l’actrice Maika Monroe dans le rôle de Jay Height. Le tournage devrait commencer en 2024.