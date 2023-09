Nouvelle bande-annonce pour le préquel de Hunger Games

Il fait partie des films les plus attendus de la fin de l’année 2023. Prévu au cinéma dès le 15 novembre, le préquel de «Hunger Games», dont l’affiche avait été rendue publique en mars 2023 , se dévoile dans une bande-annonce partagée sur YouTube, le 20 septembre.

La vidéo d’une durée d’un peu moins de trois minutes met l’accent sur la psychologie de Coriolanus Snow, joué par l’Anglais Tom Blyth et sur le conflit qui l’anime. Le film, intitulé «La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur», raconte en effet la jeunesse du futur président qui a été incarné par Donald Sutherland dans les quatre longs métrages avec Jennifer Lawrence, sortis en 2012, 2013, 2014 et 2015.