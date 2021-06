Australie : Cinéma: Russell Crowe veut créer un «Aussiewood»

L’acteur australien a dévoilé mercredi qu’il projette de construire son propre studio de cinéma dans son pays, au sud de Brisbane.

La star australienne Russell Crowe a dévoilé mercredi son projet de studio de cinéma sur la côte est de l’immense île-continent qui attire de plus en plus de tournages.

«Depuis plusieurs années, je réfléchis à la manière dont je pourrais combiner mon lieu de vie et mon travail», a expliqué l’acteur à la chaîne publique australienne ABC. Il souhaite que son complexe accueille des «tournages internationaux ainsi que des productions locales», selon un communiqué.

Soutien du gouvernement local

Les prochains films des Studios Marvel «Thor: Love and Thunder» et de MGM «Thirteen Lives» et «Blacklight», avec l’Américano-Britannique Liam Neeson, sont parmi les premiers à bénéficier de ces subventions.