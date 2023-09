D'après le réalisateur d’Aquaman 2, Amber Heard a menti

Or, selon le réalisateur du long métrage qui sortira le 20 décembre 2023, il n’a jamais été question que l’Américaine établie en Espagne ait un rôle important aux côtés de Jason Momoa dans «Aquaman et le Royaume perdu». «Depuis le début, j’ai été clair avec tout le monde, a raconté James Wan, à «Entertainment Weekly». Le premier film était l’aventure d’Aquaman et de Mera. Le deuxième, celui d’Aquaman et de son frère Orm.»