Un film en préparation sur la tragédie du submersible Titan

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant qu’Hollywood ne s’empare de la tragédie du submersible Titan, ce sous-marin touristique visitant l’épave du Titanic porté disparu le 18 juin 2023 et dont les débris avaient été ramenés à la surface dix jours plus tard . Selon les informations de Deadline, la société de production MindRiot Entertainment prépare un long métrage inspiré de ce drame qui a coûté la vie à cinq personnes.

Selon le site, le film racontera ce qui s’est passé avant, pendant et après la disparition du petit sous-marin et sera coécrit par Justin MacGregor et Jonathan Keasey. «La tragédie du Titan l’exemple d’un système mal informé, mais prompt à réagir, en l’occurrence, celui des médias qui diffusent 24 heures sur 24 et qui ruinent la vie de tant de personnes sans aucune procédure régulière», a déclaré Keasey, un ancien avocat devenu réalisateur.