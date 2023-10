Un nouveau Kingsman autour de l’ascension d’Hitler

Les fans des films «Kingsman» peuvent se réjouir. Après «Kingsman: Service secrets» (2015), Kingsman: Le Cercle d’or» (2017) et «The King’s Man: Première mission» (2021), un nouveau long métrage autour de l’agence d’espions pourrait bien voir le voir. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Matthew Vaughn, réalisateur des trois films précités. D’après Premiere.fr, le Britannique de 52 ans a révélé , lors de la New York Comic Con, qu’il travaillait «en ce moment» sur un nouveau volet.

Vaughn a abondé sur le sujet peu après dans une interview donnée à Collider. On y apprend que ce volet, provisoirement baptisé «The Traitor King», s’intéressera à une des périodes les plus sombres de notre histoire: l’ascension au pouvoir d’Adolf Hitler. «Ce sera sur la montée en puissance de Hitler, comment il est arrivé au pouvoir et a été en cela soutenu par l’aristocratie anglaise. Je me suis dit que cet aspect – toute l'Europe s'intéressait au communisme et le fascisme a éclaté – était intéressant», a précisé Matthew Vaughn au média américain. Selon lui, on peut tirer un parallèle avec la situation géopolitique actuelle: «Quand je regarde le monde actuellement, je vois qu’on se se laisse distraire ou qu’on s’inquiète de ci ou de ça alors que, pendant ce temps, de très mauvaises choses se produisent.»