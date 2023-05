Ville de Genève: Cinés et piscine gratis pour les aînés lors des pics de chaleur

Une brasse à 10h, une toile à 14h, le tout sans bourse délier: la Ville de Genève innove en matière de plan canicule. Les habitants de la commune âgés de 75 printemps et plus auront libre accès à la piscine des Vernets, en matinée, lors des épisodes de fortes chaleurs. Ils pourront également aller voir gratuitement un film l’après-midi dans trois salles obscures climatisées: le Scala, le Nord-Sud et le City. Ces mesures pourront être mises sur pied grâce à la collaboration entre départements municipaux et avec les cinémas, s’est réjouie la Ville, vendredi.

13’000 personnes concernées

Pour s’assurer que les bénéficiaires de cette offre résident bien sur le territoire communal, les personnes concernées seront celles enregistrées dans le fichier du plan canicule de la Municipalité, établi avant chaque été (un courrier leur sera envoyé puis les inscriptions se feront via le numéro gratuit 0800 22 55 11). Par ailleurs, les seniors qui pourront aller faire trempette et voir un film sans rien dépenser sont ceux qui ne disposent pas d’un soutien de l’Imad, l’institution cantonale d’aide et soins à domicile. Cela représente plus de 13’000 personnes. «Ces aînés sont les plus à risque, car ils peuvent aussi être isolés et sans soutien», a expliqué la conseillère administrative Christina Kitsos, chargée du département municipal de la cohésion sociale, dans la «Tribune de Genève».