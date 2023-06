Genève: CinéTransat de retour à la Perle du lac dès le 13 juillet

Le rendez-vous très attendu des amoureux du septième art vient de dévoiler sa programmation. Pour la quatorzième fois, CinéTransat est de retour cet été. Le cinéma en plein air et gratuit s’installera au parc de la Perle du lac dès le 13 juillet et ce jusqu’au 20 août. Les festivités commenceront en musique avec la diffusion du film Yesterday et s’achèveront sur les images de The Boat that rocked. Comme chaque année, jeux, animations et soirées à thème seront proposés, du jeudi au dimanche. L’an dernier, la manifestation avait réuni 40’000 spectatrices et spectateurs.