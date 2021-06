Genève - CinéTransat renonce à sa forme traditionnelle au profit d’un plan B

Hors de question dans ces conditions

«Nous aurions été contraints de mettre des barrières afin de compter le nombre de personnes présentes. Pour cela, il aurait fallu fermer l’accès d’un parc public très fréquenté. Mettre des familles, des promeneurs et toutes les personnes qui profitent de ce lieu dehors sous prétexte qu’ils n’ont pas de billet, ce n’est pas possible. Ce n’est pas nous», explique l’organisatrice.

Une alternative en cours d’élaboration

«MAIS nous n’avons pas dit notre dernier mot!» ont écrit les organisateurs dans le post Facebook annonçant l’annulation de l’édition 2021, mardi dernier. Si le traditionnel CinéTransat, qui se déroule à la Perle du lac durant six semaines, n’aura pas lieu, une version plus courte et dans un autre lieu est en cours d’élaboration. «Nous travaillons d’arrache-pied sur une formule revisitée qui garderait l’esprit de l’événement, mais autrement, précise la coordinatrice. Nous serons sur quelque chose de plus petit, avec des jauges plus restreintes».