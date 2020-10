Brigades illégales : Cinq «agents» chinois arrêtés aux États-Unis

Les autorités américaines ont annoncé ce mercredi avoir interpellé cinq «agents» chinois qui auraient été impliqués dans une opération visant des opposants au régime de Pékin.

Trois sont probablement toujours en Chine, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse. Les autres ont été interpellés en Californie, dans le New Jersey et à New York et seront présentés à des juges dans la journée.