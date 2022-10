Yverdon-les-Bains (VD): Cinq ans à l’ombre pour avoir fait du trafic de cannabis son métier

Image d’illustration – Plantes de cannabis. Tamedia/Urs Jaudas

C’est l’arrestation d’Oscar*, une mule venue d’Espagne qui transportait deux valises contenant chacune 6 kg de marijuana en décembre 2020, à la gare de Lausanne, qui a sonné le glas du réseau yverdonnois. Celui-ci a pleinement collaboré avec la justice et permis le démantèlement de la structure qui a écoulé une centaine de kilos de cannabis et une faible quantité de cocaïne. David*, le cerveau présumé, Aldo* un transporteur ainsi que Nadia* et son mari Didier* qui stockaient la drogue ont été entendus par les juges à Yverdon, la semaine dernière. Les trois hommes ont été condamnés pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, la femme pour complicité par dol éventuel.

«Je ne souhaite pas répondre à cette question.» David, principal accusé.

Principal prévenu, David a été présenté par le procureur Pascal Gilliéron comme le chef d’un réseau d’envergure internationale, qui aurait fait du trafic son métier. L’accusé s’est décrit de lui-même comme le logisticien de la bande: «J’étais chargé de la réception et de la distribution de la marchandise.» L’homme n’en dira pas plus durant les deux jours d’audience, le Ministère public se heurtant inexorablement à un: «Je ne souhaite pas répondre à cette question.» La ligne de défense n’a pas convaincu, puisque le tribunal a suivi intégralement le réquisitoire du procureur sanctionnant «une absence totale de scrupules» et révoquant deux sursis antérieurs, dont un en lien avec le trafic de stupéfiants.

Reconnus coupables d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, Aldo et Didier ont écopé de 13 mois de prison avec sursis couplés à une amende de 1000 francs pour le premier et 24 mois de prison avec sursis pour le second. Quant à Nadia, elle a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis, la cour ne retenant que la complicité par dol éventuel.

Un an ferme pour le coursier espagnol Jugé en procédure simplifiée, Oscar, le coursier qui se chargeait d’importer d’Espagne les valises de cannabis, a écopé d’une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 ferme.