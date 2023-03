Californie: 5 ans après la légalisation du cannabis, le marché noir reste florissant

Sur un boulevard de Los Angeles, Omar Buddakey passe une porte d’immeuble surmontée d’une croix verte lumineuse. Pas de vitrine, ni de devanture. Pourtant, il émerge quelques instants plus tard de cette échoppe clandestine avec un joint à la main. Cinq ans après la légalisation complète du cannabis en Californie, le marché noir se porte comme une fleur et défie l’industrie officielle, désavantagée par les impôts et la bureaucratie.