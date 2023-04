Cinq ans après, Arbignon croule toujours sous la demande

Afin de lutter contre l’exode rural, la commune a proposé une aide aux nouvelles constructions, de l’ordre de 25’000 francs par adulte et 10’000 francs par enfant. Ce que la presse a oublié de mentionner, ce sont les conditions d’admissibilité: investir au moins 200’000 francs dans un logement, avoir moins de 45 ans, rester sur place au moins dix ans (cinq depuis une récente révision du programme) et être de nationalité suisse ou disposer d’un permis C.