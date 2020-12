Climat : Cinq ans après l’Accord de Paris, un sommet virtuel pour redoubler d’efforts

En 2015, la quasi-totalité de la planète s’était engagée à contenir le réchauffement climatique, mais, les politiques «ne sont toujours pas à la hauteur de l’enjeu», dénonce le secrétaire général de l’ONU.

Des dizaines de chefs d’État et de gouvernements afficheront samedi leurs ambitions pour lutter contre le réchauffement climatique lors d’un sommet virtuel destiné à relancer les efforts, cinq ans après l’Accord de Paris.

Ces dirigeants dont le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel ou le président chinois Xi Jinping, ainsi que des représentants d’entreprises, de la société civile et de peuples indigènes participeront à ce sommet organisé par les Nations Unies, le Royaume-Uni et la France, en partenariat avec le Chili et l’Italie.