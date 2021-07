France : Cinq ans après, Nice commémore l’attentat qui a fait 86 morts

Trois cents enfants sont toujours suivis pour le psychotraumatisme subi. La cérémonie de commémoration se clôturera par un lâcher de 86 colombes.

Quatre-vingt six morts et 206 blessés de tous âges et de toutes nationalités, une violence inouïe «comme un chasse-neige projetant les corps», dira un témoin: cinq ans après, Nice commémore mercredi l’attentat jihadiste de la Promenade des Anglais.