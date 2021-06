Organisation des Nations unies : Cinq ans de plus pour Antonio Guterres à la tête de l’ONU

L’ancien Premier ministre portugais appelle à «un monde qui tire des leçons» de la pandémie de Covid-19.

L’Assemblée générale de l’ONU a entériné vendredi l’octroi à l’ex-Premier ministre portugais Antonio Guterres d’un deuxième mandat à la tête de l’Organisation pour 2022-2026, lequel a appelé à établir «un monde qui tire des leçons» de la pandémie meurtrière de Covid-19. «Notre plus grand défi – qui est en même temps notre plus grande opportunité – est d’utiliser cette crise pour renverser la situation, pivoter vers un monde qui tire des leçons, qui promeut une reprise juste, verte et durable et qui montre le chemin via une coopération internationale accrue et efficace pour répondre aux problèmes mondiaux», a-t-il dit.