Vietnam : Cinq ans de prison contre un célèbre activiste

Le militant vietnamien Le Van Dung a été reconnu coupable d’atteinte à l’État, dans ses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Le célèbre activiste Van Dung, 51 ans, a été condamné à cinq ans de prison et cinq ans de mise à l’épreuve. Arrêté en juin, il a été reconnu coupable de propagande contre l’État vietnamien. Le militant diffusait régulièrement des émissions en direct à des milliers d’adeptes sur Facebook et YouTube. «Dung a toujours rejeté les allégations selon lesquelles ses discours étaient illégaux», a déclaré son avocat, Ha Huy Son, à l’issue du procès qui n’a duré que quelques heures. Il a ajouté que son client allait faire appel. Le régime communiste ne tolère aucune dissidence.

Critique interdite

Plus de 60 personnes sont actuellement poursuivies ou emprisonnées pour avoir remis en cause la politique du parti unique, d’après Human Rights Watch. «Les autorités persistent à traiter toute forme de critique du gouvernement comme une menace grave devant être poursuivie par de longues peines de prison», a regretté Phil Robertson, directeur adjoint pour l’Asie de l’ONG. «Les donateurs internationaux et les partenaires commerciaux du Vietnam devraient faire pression sur Hanoï, pour qu’il écoute ces critiques au lieu de les persécuter». Tous les médias indépendants sont officiellement interdits au Vietnam, classé en 2021 par Reporters sans frontières à la 175e place, sur 180 pays, en matière de liberté de la presse.