Vevey (VD) : Cinq ans de prison ferme pour le comptable qui dépouillait ses clients

Ses victimes lui faisaient aveuglément confiance et il en a profité pour tout ramasser, parfois les économies d’une vie. En tout, le préjudice s’élève à près de trois millions de francs. Jugé à Vevey, un comptable et conseiller financier a été reconnu coupable d’escroquerie par métier, parmi d’autres chefs d’accusation. Jeudi, il a écopé de cinq ans de prison ferme, rapporte la RTS. Les juges ont ainsi suivi le réquisitoire du ministère public .

«Le déni et l'absence de remords manifestée par l’accusé justifient, au regard de la gravité des infractions retenues, la peine sévère prononcée», estime le procureur Anton Rüsch, des propos relayés par la RTS. Quant à la présidente du Tribunal, elle a souligné que cette personnalité publique avait agi par égoïsme, avec professionnalisme et méthode. Elle lui reproche aussi d’avoir délibérément choisi ses victimes tout en se positionnant lui-même en victime au cours des débats, qui se sont tenus entre mardi et mercredi.