Il écope de 5 ans et 25 jours de prison, dont seront déduits 206 jours déjà effectués, ainsi que 8 jours de réparation pour avoir subi plus de deux semaines de détention provisoire dans des conditions illicites. Cette peine s’ajoute à trois peines de prison déjà prononcées à Genève pour d’autres faits. Le condamné devra aussi s’acquitter des frais de justice et de 10’000 fr. de réparation au tenancier du bistrot, et la même chose à sa fille, serveuse au moment du braquage, qui avait été maltraitée, pour un total d’environ 50’000 fr., pour autant que sa situation financière le permette.