Royaume-Uni : Cinq ans de prison pour une voleuse de diamants digne de Hollywood

Une femme de 60 ans a été condamnée mercredi à Londres pour avoir dérobé pour plus de 4 millions de livres de diamants en se faisant passer pour une experte en pierres précieuses.

Lulu Lakatos s’était fait passer pour une experte en pierres précieuses auprès du bijoutier de luxe Boodles afin de lui dérober pour plus de 4 millions de livres de diamants. Le butin n’a jamais été retrouvé.

Un tribunal de Londres a condamné mercredi à plus de cinq ans de prison une femme de 60 ans vivant en France qui avait volé pour 4,2 millions de livres de diamants au bijoutier de luxe Boodles, avec un plan digne d’un film hollywoodien.

«On pense qu’il s’agit du vol individuel de la plus grande valeur jamais commis dans le pays», a déclaré lors du procès le procureur Oliver Mosley, décrivant le casse comme «une conspiration de la plus haute sophistication».

Tour de passe-passe de quelques secondes

La vraie fautive, selon elle, c’est sa défunte sœur

Cette version n’a pas convaincu le jury de la cour londonienne, qui a reconnu presque à l’unanimité Lulu Lakatos coupable d’association de malfaiteurs mercredi, au bout de plus de neuf heures de délibération.

«Il s’agissait d’un délit très sophistiqué et audacieux en termes de planification, de risque et de récompense, un délit dans lequel vous avez joué un rôle intégral», a affirmé la juge Emma Gooodall, qui l’a condamnée à cinq ans et demi de prison.