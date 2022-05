Thurgovie : Cinq ans et demi de prison pour un dépassement mortel

L’accident s’était déroulé à Weinfelden (TG) en septembre 2021. En plus de la peine d’emprisonnement, l’accusé, un Capverdien, sera expulsé de Suisse pendant dix ans.

Le tribunal de district de Weinfelden (TG) a condamné lundi un Capverdien à une peine d’emprisonnement de cinq ans et demi et à une amende de 300 francs pour avoir mortellement blessé une piétonne lors d’une manœuvre de dépassement. Il sera en outre expulsé de Suisse pour dix ans.

Les faits remontent au 24 septembre 2021 et s’étaient déroulés à Weinfelden (TG). Vers 17 h 45, le Capverdien avait dépassé une voiture dans un virage. Il avait alors touché un véhicule arrivant en sens inverse et avait finalement percuté deux personnes qui circulaient à pied. Une Roumaine de 22 ans avait succombé à ses blessures deux jours plus tard. Une analyse de sang avait révélé que le conducteur avait auparavant consommé du cannabis et de la cocaïne.