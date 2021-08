Indonésie : Cinq arrestations après la découverte d’un éléphant de Sumatra décapité

La police indonésienne a annoncé mardi avoir interpellé cinq braconniers présumés après la découverte de la carcasse d’un pachyderme protégé.

La carcasse d’un éléphant mâle d’une douzaine d’années avait été retrouvée en juillet sans tête et sans ses défenses dans une plantation d’huile de palme. Une autopsie a révélé que l’animal avait été préalablement empoisonné. Un des suspects a tué et décapité le mammifère et ses complices ont essayé de vendre ses défenses, a précisé la police.

Jusqu’à 10 ans de prison

La déforestation a réduit l’habitat naturel des éléphants de Sumatra et provoque des conflits de plus en plus fréquents entre les animaux et les humains, notamment les agriculteurs qui veulent protéger leurs exploitations des dégâts causés par les animaux.