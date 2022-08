Amazonie : Cinq arrestations dans l’enquête sur les meurtres en Amazonie

La police fédérale a déclaré que l’enquête en cours sur le meurtre de Dom Phillips et Bruno Pereira en juin avait mis au jour de «fortes présomptions» selon lesquelles l’un des quatre suspects déjà détenus, un trafiquant de drogue présumé, était «le chef et le soutien financier d’un groupe armé criminel opérant dans la pêche illégale dans la région» où le double meurtre a été commis.

Des liens avec le premier suspect

Dom Phillips, 57 ans, et Bruno Pereira, 41 ans, ont été abattus le 5 juin à la lisière de la vallée de Javari, une vaste étendue de jungle isolée aux frontières du Brésil avec le Pérou et la Colombie, qui a connu une recrudescence des activités de pêche illégale, d’exploitation forestière et minière, et de trafic de drogue.