Vie pratique - Cinq astuces pour une garde-robe bien rangée

Honnêtement, vous ne manquez pas de vêtements, mais vous n’arrivez plus à voir toutes les affaires que vous stockez dans votre garde-robe. Voici cinq astuces qui vous aideront. Non seulement vous allez gagner de la place, mais vous trouverez également plus rapidement ce que vous cherchez.

Faites le tri et libérez de la place

Il faut commencer par faire le tri. Pour ce faire, faites trois tas: un «à garder», un autre «à garder éventuellement» et un dernier «à jeter». Christian Diokno/Pexels

Pour beaucoup, c’est la tâche la plus difficile, mais elle est indispensable! Malheureusement, vous n’y échapperez pas. Avant de réorganiser votre garde-robe, vous devez absolument faire le tri. Débarrassez-vous des vêtements que vous n’avez pas portés depuis des années et cessez une fois pour toutes de penser que vous «les remettrez sans doute un jour». Si vous ne les avez pas portés ces dernières années, c’est que vous n’allez pas le faire de sitôt.

La meilleure façon de procéder est la suivante: sortez tout, mais alors vraiment tout, de l’armoire et faites trois piles: une «à garder», une autre «à garder éventuellement» et une dernière «à jeter». Les vêtements «à jeter» peuvent être déposés dans un conteneur ou une friperie, à moins que vous ne fassiez un vide-dressing entre amis. La pile d’habits «à garder éventuellement» peut, dans un premier temps, être mise de côté. Vous pourrez toujours y revenir plus tard.

L’astuce du cintre

L’astuce du cintre: accrochez au départ tous vos cintres avec le crochet orienté dans la même direction. À chaque fois que mettez un vêtement (ou que vous l’avez porté et que vous le remettez dans l’armoire après lavage), tournez le cintre dans l’autre sens. elCarito/Unsplash

Si vous suspendez vos vêtements sur des cintres, il existe une astuce pour voir ce que vous n’avez pas porté depuis longtemps. Accrochez tous vos vêtements dans l’armoire de façon à ce que les ouvertures des cintres soient orientées dans la même direction. À chaque fois que vous remettez un vêtement dans l’armoire après l’avoir lavé, retournez le cintre dans l’autre sens.

Les vêtements qui sont toujours accrochés de la même manière au bout de six mois ne font vraisemblablement pas partie de vos pièces préférées.

Faites le tri par type de vêtement et par couleur

Le rangement de vos habits par couleur est non seulement plaisant à l’œil, mais vous permettra de retrouver plus vite ce que vous cherchez. Liza Summer/pexels

Une autre bonne méthode consiste à trier par type de vêtement, c’est-à-dire les jeans avec les jeans, les pantalons jogging avec les pantalons jogging, les pulls avec les pulls, et ainsi de suite. Cela vous permet de voir instantanément combien de pièces de chaque type de vêtement vous possédez.



Vous pouvez également profiter de l’occasion pour essayer de trier vos vêtements par couleur: c’est non seulement agréable à l’œil, mais cela vous aide à trouver plus rapidement la bonne pièce.

Les boîtes et les tiroirs sont des éléments précieux

Si vous manquez cruellement de place, vous pouvez opter pour des boîtes supplémentaires ou des étagères souples à suspendre, comme celles-ci, pour les chaussures. Sonia Sanmartin/Unsplash

Si votre garde-robe est toujours pleine à craquer une fois le tri effectué, des accessoires tels que porte-pantalons, caissons à tiroirs ou compartiments à installer en un tour de main au-dessus de la tringle à vêtements pourraient vous être utiles. De cette façon, vous libérez de l’espace pour les vêtements pliés ou enroulés.

1e astuce: des anneaux pour rideau de douche dans la garde-robe?

Des anneaux pour rideau de douche accrochés à un cintre serviront à suspendre bijoux, écharpes et ceintures. hip2save

Parfaitement, vous avez bien lu: des anneaux pour rideau de douche. Ils ne sont pas uniquement très pratiques dans la salle de bains, mais également dans l’armoire à habits, car ils peuvent vous aider à gagner de la place. Comment? Prenez un cintre en fil de fer et accrochez-y deux à quatre anneaux de rideau de douche.

Vous pouvez désormais accrocher des tops, des écharpes ou des colliers aux anneaux. De cette façon, vous n’avez pas qu’une seule pièce sur un cintre, mais plusieurs et vous économisez beaucoup de place et d’argent. Vous trouverez des anneaux pour rideau de douche dans n’importe quel magasin de bricolage ou dans les magasins spécialisés dans les rideaux.

2e astuce: adapter l’organisation de votre garde-robe à la saison

C’est clair: nous sommes en été. Si vous manquez de place dans votre armoire, il convient éventuellement de trier vos habits par saison. Sidnei Maia/Pexels

Prenez le temps de trier votre garde-robe en fonction de la saison en cours. Il est peu probable que vous portiez des débardeurs en plein hiver. Tout comme vous n’allez pas mettre un pull en laine douce et chaude au cœur de l’été. Prenez donc une boîte ou un sac et mettez-y les vêtements que vous ne pouvez pas mettre pour le moment. En attendant, ces vêtements hors saison peuvent être stockés à la cave ou au grenier.



En revanche, si vous préférez garder tous vos vêtements dans votre armoire, quelle que soit la saison, vous pouvez simplement restructurer votre garde-robe en mettant les vêtements inutilisés à l’arrière ou en les plaçant dans les compartiments les moins accessibles.

3e astuce: une penderie dans la pièce

Ce genre de portant à vêtements est très pratique. Il vous permet de toujours avoir un œil sur votre garde-robe. Attention toutefois à la poussière! EVG Culture/Pexels

Si vous préférez avoir un dressing ouvert avec de nombreuses tringles, mais que vous ne disposez pas d’une pièce dédiée, une tringle à vêtements dite télescopique pourrait vous convenir. Ce type de portant peut être placé dans un coin de la pièce et coûte généralement beaucoup moins cher qu’une penderie. Chez home24, Amazon ou Wayfair, on trouve ce genre de portant à vêtements à très bon marché. En fonction de l’espace disponible, il est préférable de placer une étagère au-dessus des tringles, afin d’éviter que la poussière ne vienne se déposer sur vos affaires.



Pour cacher un peu le coin avec les tringles à vêtements, vous pouvez, par exemple, placer une cloison devant ou utiliser un rideau coulissant pour créer une séparation avec le reste de la pièce.

4e astuce: les cintres fins font gagner de la place

Certes, les cintres en bois sont jolis, mais ils prennent aussi beaucoup de place. Liza Summer/Pexels

Cela semble logique et tout à fait convaincant: les cintres fins font gagner de la place. Remplacez donc les cintres épais pour des plus fins, si vous accordez de l’importance à l’espace. De plus, les cintres fins sont nettement moins chers. Ils sont généralement vendus par paquets pour quelques francs, notamment chez Tchibo ou chez Amazon.

5e astuce: arrêter de tâtonner

Avec un mauvais éclairage, il peut s’avérer difficile de distinguer les différentes pièces dans l’armoire, surtout si vous êtes du genre à vous habiller avec des couleurs sombres. Dhruv Patel/Slashe