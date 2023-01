Des recettes à base de restes: Cinq astuces TikTok pour lutter contre le gaspillage alimentaire

S’il convient bien évidemment de faire ses courses au plus près de ses besoins, le gaspillage alimentaire peut également être combattu une fois dans sa cuisine . Comment? Sur les réseaux sociaux, comme sur TikTok, il existe de nombreux comptes qui le prouvent de manière créative et astucieuse. En voici un aperçu.

1. Jouer la polyvalence grâce aux pâtes

Ceux qui voient dans les pâtes un repas de cantine peu inspirant se trompent, car tout dépend en réalité de la façon dont elles sont préparées. Alors pourquoi ne pas en faire des «combattantes» dans la lutte contre le gaspillage alimentaire? TikTok nous montre la voie à suivre: il suffit de mélanger avec les pâtes les légumes que vous voulez utiliser, puis d’ajouter de l’ail, des noix et, si nécessaire, un peu de parmesan, et de faire cuire le tout. Vous n’avez pas du tout envie de cuisiner? Ce principe s’applique parfaitement en salade .

2. Obtenir un supplément de croustillant

Ce n’est pas un secret: les produits frits ont un goût meilleur. Si vous voulez non seulement sauver les légumes et le fromage de votre réfrigérateur d’un passage à la poubelle en y ajoutant quelques calories au passage, cette recette TikTok est faite pour vous: hacher les légumes, les mélanger avec de l’huile, de la farine, des œufs (ou des faux œufs) et des épices, puis mettre le tout au four. À noter que les restes se congèlent également à merveille.

3. Faire une soupe

Quels sont les ingrédients principaux lors de la préparation d’une soupe? Tous les aliments qui peuvent potentiellement pourrir dans votre réfrigérateur! On peut penser aux tomates , aux concombres ou aux pommes de terre . Vous cherchez d’autres sources d’inspiration? Vous pouvez aussi parcourir ces vidéos TikTok dédiées à la soupe . Et n’hésitez pas à congeler tout simplement les restes de soupe cuite.

4. Prolonger la durée de conservation

5. Plus d’inspirations «Food Waste Recipe»

Sous le mot-clé «Food Waste Recipes», on trouve sur TikTok de nombreuses recettes contre le gaspillage alimentaire. Les vidéos rassemblées ici ont été vues plus de 710 millions de fois – il y en a donc certainement une qui correspondra à vos goûts. Et si cela ne devait pas être le cas, vous trouverez également votre bonheur sous «No Food Waste At Home», «Reduce Food Waste» ou encore «Food Waste Ideas».