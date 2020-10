Conflit entre rivaux : «Cinq balles pour toi, ça suffira»

Un ressortissant des Balkans qui avait acheté une arme afin de tirer sur l’époux de son ex-femme a été reconnu coupable de menaces et d’actes préparatoires délictueux par la justice vaudoise. Le Tribunal fédéral a confirmé sa condamnation ce lundi.

Intervention policière

En février 2020, la justice vaudoise l’a reconnu coupable de menaces, d’actes préparatoires délictueux, d’infractions à la loi sur les armes et à la loi sur les étrangers. Elle l’a condamné à trois ans de prison ferme, à une expulsion du territoire suisse pour douze ans et à une indemnité pour tort moral de 16’000 francs. Son rival a souffert en effet de stress post-traumatique.

Dispositions concrètes et plan

En l’occurrence, l’acquisition d’un pistolet et de cartouches ainsi que le repérage des lieux ont été considérés par la justice vaudoise comme de tels préparatifs. S’y ajoutent les menaces et le fait de se rendre armé au rendez-vous qui permettent de retenir que l’intéressé s’apprêtait concrètement à tirer sur son rival et à attenter à sa vie. Seule l’intervention de la police a permis qu’il n’ait pas à répondre d’une infraction plus grave encore.