Israël : Sept blessés dans un attentat à la voiture bélier à Tel-Aviv 

La police a déclaré avoir reçu des informations concernant «une voiture qui a attaqué un certain nombre de civils» dans le nord de Tel-Aviv et ajouté qu’elle avait «neutralisé l’assaillant». «Il semble que le suspect conduisait un véhicule allant du sud au nord, qu’il a foncé sur des piétons qui se trouvaient dans une rue commerçante et qu’il est sorti de son véhicule pour poignarder des civils avec un objet tranchant», a déclaré la police.



Des médecins ont indiqué qu’ils soignaient cinq blessés, la police précisant de son côté que le nombre total de blessés s’élevait à sept. Cet événement s’est produit au moment où l’armée israélienne poursuit une opération de grande envergure dans laquelle dix Palestiniens ont été tués, dans la ville et le camp de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée.