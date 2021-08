genève / lausanne : Cinq Bulgares qui faisaient mendier des Roms arrêtés

Les polices genevoises et vaudoises ont interpellé le 18 août des individus qui exploitaient des compatriotes afin de se faire bâtir une maison en Bulgarie.

Cinq ressortissants bulgares suspectés d’exploiter des Roms en les forçant à mendier ont été arrêtés par les polices genevoise et vaudoise. Le Ministère public du bout du lac et la brigade de lutte contre la traite d’êtres humains et la prostitution illicite enquêtaient depuis plusieurs mois sur ce réseau, a communiqué le Parquet ce lundi. Plusieurs perquisitions et arrestations ont eu lieu mercredi 18 août à Genève et à Lausanne.