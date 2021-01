La souche britannique du coronavirus, entre 40% et 70% plus infectieuse que sa version «classique», a été détectée à Genève. L’Etat l’a indiqué sur son site internet samedi. Il précise que si ce virus mutant a d’abord été importé au bout du lac, il a dorénavant commencé à s’y échanger localement. Selon Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé, cinq malades porteurs du covid-19 anglais ont été répertoriés la semaine dernière dans le canton. Pis, tous ne possèdent pas la même source de contamination.

«Cette variante n’est pas plus dangereuse mais se transmet plus rapidement, rappelle Laurent Paoliello. Autrement dit, elle risque d’atteindre plus de personnes. Or, en moyenne, 10% des personnes touchées sont hospitalisées», risquant ainsi de surcharger le système de soins.