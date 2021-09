Peinture : Cinq cents œuvres de Francis Bacon, contrefaites, saisies à Bologne

Des contrefaçons de tableaux du peintre anglais, de l’argent et d’autres biens ont été saisis par la police italienne. Valeur: plus de trois millions de francs.

Cinq personnes ont été accusées dans le cadre de cette enquête pour association de malfaiteurs, ayant pour but «l’authentification et la mise en circulation de fausses œ uvres d’art» et «la fraude et le blanchiment d’argent», selon un communiqué officiel. Le principal suspect parmi ces cinq personnes est un collectionneur de Bologne, selon les médias, et qui faisait depuis 2018 l’objet de deux enquêtes différentes.