Berne : Cinq chatons abandonnés devant une boucherie

Des inconnus ont abandonné les petites boules de poils, sans leur mère, dans un carton, mardi, dans le Mittelland bernois. Les chats ont à peine quatre semaines. Une plainte a été déposée contre inconnu.

Interrogée par «20 Minuten», Esther Geisser, la présidente de NetAP, souligne: «Les chatons sont âgés de quatre semaines. Ils ont besoin de leur mère. De manière générale, une mère et ses petits devraient rester ensemble au moins douze semaines. Si on les sépare trop rapidement, cela peut aussi avoir des répercussions sur la santé de la maman.»

Abandonner un animal est illégal

Esther Geisser relève un autre problème. Selon elle, nombre de personnes ont pris un animal de compagnie durant la pandémie pour se sentir moins seul. Or désormais, les gens auraient de nouveau davantage envie de bouger et de voyager. L’organisation est de plus en plus souvent contactée pour des animaux abandonnés ou délaissés. «Certaines personnes ne se rendent pas compte qu’un chat peut vivre jusqu’à 20 ans. C’est une sacrée responsabilité.»