Saint-Gall : Cinq chiens morts à cause de l’algue bleue

Dans la commune de Schmerikon, cinq toutous sont morts à cause d’une algue. À Zurich, la situation n’est pas préoccupante. Pour le moment.

La semaine passée, cinq chiens sont morts après s’être baignés. En cause: l’algue bleue qui avait fait des ravages en juillet de l’année passée dans les cantons de Neuchâtel et de Zurich. Pour l’heure, il n’y a pas de risque pour les humains, même si la prudence est de mise.

Cette actualité inquiète les propriétaires de chiens voisins du lac de Zurich qui craignent pour leurs compagnons à quatre pattes, mais des analyses qui y ont été effectuées montrent qu’il n’y a pas de danger actuellement. Il faut dire que ces algues montent et descendent dans l’eau. À Schmerikon (SG), ce sont probablement des brassages qui ont provoqué des remontées, peut-on lire dans le Tages-Anzeiger. Mais avec le retour du beau, il est possible que ces algues remontent et la situation pourrait devenir préoccupante.