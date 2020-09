1 / 8 Il y a quelques décennies à peine, la courge était encore considérée comme un aliment pour les pauvres ou était transformée en aliment pour bétail. Entre-temps, des courges de toutes les couleurs et de toutes les formes ont trouvé leur place dans la cuisine de tous les jours et même dans la haute cuisine. iStock En botanique, les courges sont considérées comme des baies. Par définition, les baies sont des fruits dont les graines se trouvent naturellement dans la chair du fruit – comme c’est le cas pour les courges. iStock Que ce soit en soupe, en gâteau ou en risotto, l’éventail des possibilités est large. iStock

L'automne marque le début de la saison des courges. Saviez-vous qu’en botanique, les courges appartiennent à la famille des baies, qu'il en existe plus de 1000 variétés et que vous pouvez connaître leur degré de maturité en les tapotant? Nous avons recueilli des informations étonnantes sur ce légume de saison.

1. Toc, toc, toc

On peut faire appel à ses cinq sens pour détecter le degré de maturité de nombreux aliments. Pour savoir si une courge est mûre, il suffit de la tapoter: si cela sonne creux et sourd, elle aura bon goût. Si elle ne cède pas sous une légère pression, c’est qu’elle est mûre.

2. Un aliment sain

La courge apporte beaucoup de vitamines et de bêta-carotène, de minéraux tels que le potassium, le magnésium, le calcium et le fer, ainsi que des fibres alimentaires rassasiantes. Le bêta-carotène est un précurseur de la vitamine A, a un effet antioxydant dans l'organisme et aide à lutter contre les radicaux libres. Le magnésium est indispensable aux nerfs, aux muscles et au cœur et participe à la formation des os. Le calcium est également un composant indispensable des os et des dents. Le fer permet le transport de l'oxygène et son stockage dans les muscles et est bon pour le métabolisme. Malgré sa forte teneur en précieux ingrédients, la courge, avec une moyenne d'environ 25 kilocalories par 100 grammes, est peu calorique.

Les graines de courge sont un en-cas sain, mais contiennent beaucoup plus de calories que la chair. Les acides gras oméga 3 contenus dans les graines permettent d’abaisser la tension artérielle, ont un effet anti-inflammatoire et renforcent le métabolisme.

3. Diversité

Il y a quelques décennies à peine, la courge était encore considérée comme un aliment pour les pauvres ou était transformée en aliment pour bétail. Entre-temps, des courges de toutes les couleurs et de toutes les formes ont fait leur entrée dans la cuisine de tous les jours et même dans la haute gastronomie. Que ce soit en soupe, en gâteau ou en risotto: l’éventail des possibilités est large. Vous pouvez aussi manger la courge crue et la râper pour une salade comme on le fait avec des carottes. Fait amusant: en botanique, toutes les courges sont considérées comme des baies. Par définition, les baies sont des fruits dont les graines se trouvent naturellement dans la chair du fruit – comme c’est le cas pour les courges.

Il existe plus de 1000 sortes de courges. Cependant, la famille des courges comprend également des courges décoratives qui ne sont pas comestibles. La cucurbitacine, substance amère contenue dans les courges de décoration, peut provoquer des nausées et des maux d'estomac. Sous nos latitudes, la courge butternut au goût de noisette, la courge musquée et la courge Hokkaido particulièrement aromatique, sont parmi les variétés les plus populaires. Les variétés au goût légèrement sucré sont également appréciées par de nombreux enfants qui, sans cela ne mangeraient pas d'aliments sains.

4. Écologique

La courge suisse présente actuellement un bilan environnemental particulièrement bon. Les produits régionaux contiennent généralement beaucoup moins d'énergie grise que les marchandises importées. Il y a toutefois une exception: lorsque les fruits et légumes sont produits dans des serres chauffées, l'énergie thermique représente la plus grande partie de l'énergie grise. Par conséquent, le bilan écologique des aliments végétaux produits en Suisse dans des serres chauffées aux combustibles fossiles, hors saison, est pire que celui de ces mêmes produits cultivés en plein air et provenant du sud de l’Europe. Le transport par camion a un impact moindre que le chauffage des serres. Les consommateurs soucieux de l'environnement devraient donc se procurer non seulement des fruits et légumes régionaux, mais aussi de saison, cultivés en plein air. La saison des courges s’étend d’août à février en Suisse.

5. Longue conservation