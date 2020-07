Hong Kong

Cinq choses à savoir sur la loi décriée sur la sécurité nationale

La loi décriée par la communauté internationale donne au régime chinois des pouvoirs judiciaires sans précédent dans l'ancienne colonie britannique hongkongaise.

Le texte, promulgué mardi, est perçu par ses détracteurs comme l'atteinte la plus grave aux libertés de la «Région administrative spéciale» depuis sa restitution à la Chine en 1997.

Prison à perpétuité

La loi sur la sécurité nationale (ou sur la sécurité de l'Etat, le terme est le même en chinois) réprime quatre types d'infractions: séparatisme, subversion, terrorisme et collusion avec des forces extérieures et étrangères.

Quiconque organise ou participe à des actes de séparatisme ou de subversion peut être poursuivi, qu'il ait ou non recouru à la force ou à la menace de la force.

Les tribunaux chinois compétents

Les affaires susceptibles d'être transmises sur le Continent sont celles qui impliquent «un pays étranger ou des éléments extérieurs», qui relèvent d'une «situation grave» ou encore d'une «menace majeure et imminente» à la sécurité de l'Etat.

Le système judiciaire chinois brille par son opacité --détention au secret, mauvais traitements...-- et par un taux de condamnation de plus de 99%.

Procès à huis clos

Aux termes de l'article 46, le gouvernement hongkongais peut décréter le huis clos sur certains procès impliquant des secrets d'Etat. Ces procès seront jugés par trois magistrats professionnels et sans jury populaire.

Un bureau de sécurité nationale

Le nouveau bureau a pour tâche de «réunir et analyser des renseignements et des informations» et de «s'occuper» des infractions en matière de sécurité nationale.