1. Il a signé pour cinq ans

Dayot Upamecano (22 ans) a trouvé un accord avec le Bayern de Munich portant sur cinq saisons dès le prochain exercice. Il évoluait au RB Leipzig, club qu’il avait rejoint en janvier 2017. Le solide défenseur s’était imposé progressivement jusqu’à devenir un titulaire incontournable en charnière centrale. Très sollicité par son entraîneur Julian Nagelsmann, il a déjà disputé 26 matches cette saison (1 but, 1 passe décisive). On comprend mieux pourquoi le Bayern a déposé 42 millions d’euros (le montant de la clause libératoire) pour attirer le Français dans son effectif. La transaction s’est d’ailleurs conclue après de longs mois de négociations entre les différentes parties.

2. On l’appelle Dayotchanculle, Oupa ou Oswald

Sur le terrain et dans le vestiaire, «Dayot» Upamecano est également surnommé «Upa» (prononcez «Oupa»). «Sinon, mon vrai surnom, c’est Oswald, a-t-il précisé sur la chaîne Bein Sports. Ce sont mes parents qui me l’ont donné. C’est certainement portugais, je ne sais pas, vu que je suis originaire de Guinée-Bissau.»

3. Il jouait avant-centre

Upamecano est né (en 1998) et a grandi en Normandie, plus exactement à Evreux, où ont éclos de nombreux talents comme Guitane ou Dembélé. Petit, il jouait à tous les postes sur les terrains de son quartier de la Madeleine.

Pour son dernier match avec Evreux avant de rejoindre le centre de formation de Valenciennes, son entraîneur l’a même installé au poste d’attaquant. «C'était face au Havre. J'avais signé un doublé!, a rembobiné le joueur sur le site spécialisé footnormand.fr Quand mon entraîneur m'a dit que je jouerais attaquant et qu'il m'a donné le n°7, j'étais un peu choqué. Mais bon, je jouais partout où on me disait : au milieu, en latéral droit… C'est dans l'éducation que m'a transmise ma mère. J'ai toujours eu du respect pour mes éducateurs. Jouer attaquant m'a en plus aidé à comprendre comment défendre. J'ai beaucoup progressé techniquement et tactiquement.» Ce n’est qu’une fois arrivé dans le Nord, à l’âge de 15 ans, qu’Upamecano a été promu défenseur et qu’il s’est durablement installé en charnière centrale.