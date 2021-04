Polémique : Cinq choses à savoir sur le vaccin AstraZeneca/Oxford

Alors que le débat autour de ses possibles graves effets secondaires fait rage, on fait le point sur le vaccin du groupe suédo-britannique.

Conçu à partir d’un virus commun chez le chimpanzé

Pratique

Il est aussi facile à stocker. Il peut être conservé à la température d’un réfrigérateur, soit entre deux et huit degrés Celsius, contrairement aux vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech qui ne peuvent être stockés à long terme qu’à très basse température.

Cela facilite une vaccination à grande échelle, et ce vaccin est notamment distribué via le dispositif Covax au profit des pays démunis.

Interrogations sur les effets secondaires

Par précaution, plusieurs pays ont décidé de ne plus administrer ce vaccin en-dessous d’un certain âge, comme la France, l’Allemagne et le Canada. La Norvège et le Danemark ont carrément suspendu son utilisation pour l’instant.