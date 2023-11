Cinq choses qui attirent les araignées chez vous

Il n’y a pas que nous qui nous mettions bien au chaud dès que les températures baissent, les araignées aussi. Bien qu’elles soient très utiles (elles mangent les moustiques, les doryphores et les mites), nous sommes nombreux à ne pas en vouloir chez nous et à chercher des solutions pour nous en débarrasser. Voici ce qui les attire et ce que vous pouvez faire pour y remédier.